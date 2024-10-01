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Глава Charles Schwab Уолт Беттингер уйдет в отставку в конце года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американская финансовая компания Charles Schwab Corp., оказывающая брокерские услуги и услуги по управлению состояниями, анонсировала уход главного исполнительного директора Уолта Беттингера.

Беттингер, возглавляющий компанию уже 16 лет, уйдет в отставку 31 декабря 2024 года.

Вместо него гендиректором станет Рик Вурстер, занимающий пост президента Schwab с 2021 года.

Беттингер принял руководство компанией во время финансового кризиса 2008 года и смог увеличить объем активов клиентов под управлением в 8,5 раза, до $9,74 трлн. Также при нем Schwab приобрела онлайн-брокера TD Ameritrade за $26 млрд.

Уолт Беттингер Рик Вурстер Charles Schwab США
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