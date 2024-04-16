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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Доходность госбондов США обновила максимум с ноября на прогнозе МВФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США растет во вторник, обновляя пятимесячные максимумы после улучшения прогноза для американской экономики от Международного валютного фонда.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 6,3 базисного пункта (б.п.), составив 4,627%. Показатель для двухлетних бумаг повысился на 3,8 б.п., до 4,973%, 30-летних облигаций - на 6,4 б.п., до 4,803%.

Экономика США, по прогнозу МВФ, в 2024 году вырастет на 2,7% (прежний прогноз - 2,1%), в 2025 году - на 1,9% (было 1,7%).

Федеральная резервная система США может удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось, в случае отсутствия позитивной динамики инфляции, сказал заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон.

"Распродажа гособлигаций усиливается на очередных сигналах того, что в экономике не наблюдается мягкой посадки, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Существует риск дальнейшей переоценки сроков снижения ставок Федрезерва и их количества. Инвесторы все больше беспокоятся о том, что пиковый уровень процентных ставок в США еще не пройден".

US Treasuries МВФ США ФРС Филип Джефферсон
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