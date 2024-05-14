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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Доходность госбондов США умеренно снижается на сигналах по инфляции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно опускается во вторник после публикации данных о ценах производителей за апрель и пересмотра мартовского показателя.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 2,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,458%. Показатель для 2-летних бумаг опустился на 2,8 б.п., до 4,827%, 30-летних облигаций - на 1,5 б.п., до 4,606%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Между тем в марте, согласно пересмотренным данным, индекс увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

"Это очередное свидетельство того, что инфляции потребуется больше времени для замедления, поэтому Федрезерв, скорее всего, снизит ставку всего лишь один раз и в самом конце года", - отметил инвестиционный директор Bellwether Wealth Кларк Беллин.

Данные об индексе потребительских цен (индекс CPI) будут опубликованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

US Treasuries США ФРС
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