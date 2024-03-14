Доходность госбондов США растет на сигналах ускорения инфляции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно повышается в четверг, инвесторы оценивают данные о ценах производителей в Штатах, которые выросли в феврале сильнее прогнозов.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 7 базисных пунктов (б.п.), составив максимальные с конца февраля 4,264%. Показатель для 2-летних бумаг вырос на 4,2 б.п. и составил 4,681%, для облигаций с погашением через 30 лет - на 7 б.п., до 4,414%.

Как стало известно в четверг, цены производителей (индекс PPI) в США в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с ростом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Между тем розничные продажи в стране в феврале увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%, пишет Trading Economics.

"Индекс PPI оказался выше, чем ожидалось, однако этот подъем главным образом вызван ростом цен на энергоносители, тогда как рост в важной категории услуг замедлился. Показатели не блестящие, но инвесторы готовы их терпеть. Мы можем смириться с более высокими цифрами, поскольку до ключевого июньского заседания Федрезерва есть еще пара месяцев, чтобы исправить ситуацию", - отметил глава отдела мировой рыночной стратегии в TradeStation Дэвид Рассел.