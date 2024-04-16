Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ снизилась в I квартале в 2,5 раза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") по РСБУ сократилась в 2,5 раза в годовом измерении и составила 2,4 млрд рублей против 6,1 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка "Трансконтейнера" снизилась в отчетном периоде на 11,4%, до 40,3 млрд рублей, валовая прибыль сократилась в 1,5 раза и составила 6,15 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тысячу единиц, фитинговых платформ - около 41 тысячи единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.