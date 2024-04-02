СД "Трансконтейнера" рекомендовал выплатить 7 млрд руб. дивидендов за 2023 г.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") рекомендовал единственному акционеру направить 7 млрд руб. на выплату дивидендов за 2023 г., сообщила компания.

Ж/д оператор может выплатить 503,79 руб. на акцию.

Оставшуюся часть чистой прибыли за 2023 г. рекомендовано оставить нераспределенной.

Как сообщалось, чистая прибыль "Трансконтейнера" в 2023 г. по РСБУ составила 17,2 млрд руб., по МСФО - чуть более 20 млрд руб.

В 2023 г. компания выплачивала 4 млрд руб. (287,88 руб. на акцию) дивидендов из прибыли прошлых лет. Годом ранее компания также выплачивала дивиденды по результатам прошлых периодов из расчета 647 руб. 73 коп. на акцию, всего выплату дивидендов было направлено чуть более 9 млрд руб. из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Уставный капитал "Трансконтейнера" состоит из 13 млн 894,778 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая.

"Трансконтейнер" - крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц, фитинговых платформ - около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.