"Трансконтейнер" в 2023 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 5%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") по РСБУ в 2023 году составила 17,157 млрд рублей, что на 5,2% меньше, чем в 2022 году, говорится в отчете компании.

Выручка железнодорожного оператора увеличилась на 7%, до 185,022 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 6,4%, до 37,146 млрд рублей, прибыль до налогообложения составила 21,211 млрд рублей - почти на уровне 2022 года. Прочие доходы за 2023 год сократились с 11,775 млрд рублей до 9,796 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на 31 декабря 2023 года по сравнению с концом 2022 года увеличился с 66,824 млрд рублей до 77,281 млрд рублей, краткосрочных - сократился с 75,822 млрд рублей до 56,895 млрд рублей.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет 141 тысячу единиц, фитинговых платформ - около 41 тысячи единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.