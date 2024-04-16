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"Союзплодоимпорт" выиграл суд за прекращение охраны товарного знака CRISTALLO DI DIAMANTE

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ФКП "Союзплодоимпорт" в судебном порядке добилось прекращения правовой охраны товарного знака CRISTALLO DI DIAMANTE в отношении алкогольных напитков и услуг, связанных с ними. Об этом сообщила пресс-служба ФКП.

Верховный суд России в конце марта поставил точку в судебном споре о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, сходному до степени смешения с группой товарных знаков "Союзплодоимпорта" серии KRISTAL/CRISTAL/CRYSTAL, в которую входит и легендарный водочный бренд KRISTAL, зарегистрированный в 1974 году.

В 2022 году ФКП как правообладатель товарных знаков, содержащих словесные элементы Kristal, Cristal, Cristall, Crystal и "Кристалл" в категории алкогольных напитков, обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку CRISTALLO DI DIAMANTE, принадлежащему подмосковной компании ООО "Торговая компания Аква Вита". Основанием было сходство этого знака с товарными знаками ФКП.

Однако "Союзплодоимпорт" получил отказ, который обжаловал в суде по интеллектуальным правам (СИП). СИП удовлетворил требования предприятия и признал недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку. Это решение было впоследствии поддержано президиумом СИП. Судья Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу на решение СИП, не нашел оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

"Таким образом, решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку CRISTALLO DI DIAMANTE вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Возможность обжалования полностью исчерпана", - говорится в пресс-релизе.

"ФКП "Союзплодоимпорт", являясь правообладателем портфеля товарных знаков, на постоянной основе ведет работу, направленную на повышение их правовой защищенности. Недопущение регистрации и прекращение правовой охраны товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками предприятия, - важнейшие инструменты проводимой работы", - отметил гендиректор "Союзплодоимпорта" Алексей Маклаков.

ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства от 29 декабря 2001 года и является правообладателем более 160 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Советское", "Старка", Kristal, Cristal, "Кристалл" и др.), а также наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка".

Предприятие также ведет судебные разбирательства, в ходе которых отстаивает права РФ на эти бренды за рубежом. Спор вокруг популярных российских водочных брендов, прежде всего Stolichnaya и Moskovskaya, идет с 2003 года между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International (SPI), созданной бизнесменом Юрием Шефлером. Его причиной является то, что во многих странах мира право на эти товарные знаки принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки из России под советскими брендами.

Роспатент Союзплодоимпорт СИП Кристалл Юрий Шефлер Верховный суд SPI
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