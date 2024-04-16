LVMH неожиданно сократил квартальную выручку

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA сократил выручку в первом квартале 2024 года на 2% в годовом измерении, до 20,69 млрд евро против 21,04 млрд евро годом ранее на фоне геополитической и экономической неопределенности.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка компании вырастет до 21,14 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи сократились на 2%, до 10,49 млрд евро.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличилась на 5%, до 4,175 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков упала на 16%, до 1,42 млрд евро, часов и украшений - на 5%, до 2,47 млрд евро. Продажи парфюмерии и косметики увеличились на 3% - до 2,18 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).