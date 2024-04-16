Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

LVMH неожиданно сократил квартальную выручку

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA сократил выручку в первом квартале 2024 года на 2% в годовом измерении, до 20,69 млрд евро против 21,04 млрд евро годом ранее на фоне геополитической и экономической неопределенности.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали, что выручка компании вырастет до 21,14 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи сократились на 2%, до 10,49 млрд евро.

Выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличилась на 5%, до 4,175 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков упала на 16%, до 1,42 млрд евро, часов и украшений - на 5%, до 2,47 млрд евро. Продажи парфюмерии и косметики увеличились на 3% - до 2,18 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).

LVMH Sephora De Beers Givenchy LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

"Полюс" продал россыпные активы

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

МосБиржа запустила индекс IPO

МосБиржа запустила индекс IPO
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });