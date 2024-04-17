Российская "дочка" Western Union в 2023 г. получила 247 млн руб. убытка по РСБУ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Western Union в 2023 году получила 247,1 млн руб. убытка по РСБУ против прибыли 45,6 млн руб. в 2022 году, следует из отчетности компании.

Чистые доходы НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" в 2023 году снизились почти в семь раз и составили 188,3 млн руб. против 1,3 млрд руб. годом ранее.

Операционные расходы снизились почти в три раза - до 395,7 млн руб. против 1,1 млрд руб. в 2022 году.

Активы по итогам 2023 года сократились на 11,5% - до 2,3 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее.

Финансовое положение компании позволяет ей полностью выполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты, однако "имеет место существенная неопределенность" касательно того, сможет ли оно продолжать свою работу в будущем, говорится в отчетности.

Western Union заявила о приостановке работы в России и Белоруссии 10 марта 2022 года в связи с ситуацией на Украине. С 24 марта 2022 года ее российская "дочка" НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" была исключена из реестра операторов платежных систем. После этого НКО продолжало оказывать услуги по переводу денежных средств своим партнерам - банкам и отделениям почт на территории стран СНГ (кроме Белоруссии) до октября 2022 года.

Western Union предоставляет платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств. Компания основана в США в 1851 году, имеет порядка 600 тыс. отделений в 200 странах мира.