СПбМТСБ в I квартале увеличила оборот на 58% - до 488 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2024 года оборот по всем секциям Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) составил 488 млрд рублей, что на 58,4% больше, чем годом ранее, сообщила биржа.

Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6 592 с 5603 годом ранее.

Объем торгов в секции "Нефтепродукты" составил 8,299 млн тонн, что на 23,6% больше, чем в первом квартале 2023 года. Оборот в секции составил 445,339 млрд рублей - рост на 58,8% к аналогичному периоду прошлого года.

"В первом квартале СПбМТСБ продолжила реализацию мер на рынке нефтепродуктов, направленных на обеспечение равного доступа всем участникам торгов, совершенствование контроля исполнения обязательств по договорам, мониторинг критериев недобросовестных торговых практик и информирование участников торгов о проводимых мероприятиях. Данные меры приняты на фоне повышения регуляторами нормативов биржевой реализации дизельного топлива", - говорится в сообщении площадки.

В секции "Газ природный" реализовано 3,1 млрд кубометров, что на 52,8% больше соответствующего показателя прошлого года. Оборот торгов составил 6,283 млрд рублей, а количество участников и их клиентов в секции - 138. Объем торгов в секции "Нефть" снизился на 10%, до 514 тыс. тонн, но в денежном выражении оборот вырос на 76,8%, до 26,252 млрд рублей.

В первом квартале на бирже продано 1,481 млн кубометров древесины, что на 28,4% больше, чем годом ранее, на сумму 2,502 млрд рублей. Количество участников торгов и их клиентов в секции выросло до 3 524.

Объем торгов минеральными удобрениями составил 49,05 тыс. тонн, что в 5,1 раз больше, чем годом ранее. Оборот вырос в 5,6 раза, до 1,32 млрд рублей. В секции "Металлы и сплавы" было реализовано 7,18 тысячи тонн продукции - арматуры марки А500С - на общую сумму 463,922 млн рублей.

В секции "Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы" реализовано 18,5 тыс. тонн продукции - белого кристаллического сахара и сухого обезжиренного молока, что в 37 раз больше аналогичного показателя прошлого года. Оборот в денежном выражении составил 1,07 млрд рублей.

СПбМТСБ отмечает динамичное развитие продаж угля на площадке: в первом квартале 2024 года они составили 271,46 тысяч тонн, что почти в 162 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот составил 783,3 млн рублей.