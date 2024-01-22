Оборот Петербургской биржи в 2023 году вырос на 20,8% - до 1,77 трлн рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Оборот Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по всем секциям в 2023 году составил 1,772 трлн рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее, сообщила площадка.

Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6 305 по сравнению с 5 362 годом ранее.

"В 2023 году биржа успешно развивалась по всем основным направлениям. Итогом этой работы являются отличные финансовые результаты, рекордные объемы торгов на рынке нефтепродуктов, хорошая динамика на рынках природного газа, леса, удобрений, угля, металлов и других товаров", - приводятся в сообщении слова президента СПбМТСБ Игоря Артемьева.

Объем торгов в секции "Нефтепродукты" - ключевом для биржи рынке - превысил 31 млн тонн. Это на 6,4% больше, чем в 2022 году, а также является наивысшим показателем за всю историю СПбМТСБ. Оборот в секции увеличился на 15,1%, до 1,616 трлн рублей. Количество зарегистрированных участников в секции увеличилось за год с 2 118 до 2,34 тыс.

В секции "Газ природный" реализовано 9,6 млрд кубометров (на 68,4% больше соответствующего показателя предыдущего года), оборот торгов составил 35,181 млрд руб. В секции "Нефть" реализовано 2,114 млн тонн, что в 4,1 раза больше - на сумму 91,751 млрд руб.

За 2022 год на бирже продано 4,908 млн кубометров древесины, что на 22,3% больше - на сумму 7,012 млрд руб. В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" объем торгов составил 115 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, оборот равен 3 млрд руб. (+14,9% к аналогичному показателю прошлого года).

В секции срочного рынка оборот по итогам 2023 года составил 15,107 млрд руб. (263,990 тыс. контрактов) - на 8,8% больше. Из них поставочных контрактов на нефтепродукты на внутреннем рынке - 5,956 тыс., на сумму 9,504 млрд руб. (на 1,8% меньше).

В секции "Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы" было реализовано 43,06 тыс. тонн продукции - сахар белый кристаллический, сухое обезжиренное молоко - на общую сумму 2,565 млрд рублей. В секции "Энергоносители" реализовано 262,64 тыс. тонн угля разных марок на общую сумму 867,5 млн рублей.

В начавшей работу в октябре секции "Металлы и сплавы" продано 620 тонн продукции (арматуры марки А500С) на общую сумму 39,125 млн рублей.