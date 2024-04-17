Гендиректор судоверфи "Красное Сормово" может досрочно уйти с должности

Источник назвал причиной "расхождения во взглядах" на эффективность работы судоверфи с новым руководством ОСК

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 17 апреля рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора судоверфи Михаила Першина, сообщила компания.

Першин возглавляет судоверфь с 2018 года.

Михаил Першин 18 апреля покинет пост гендиректора "Красное Сормово", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к судостроительной отрасли. По его словам, временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначен заместитель генерального директора по производству судоверфи Олег Тюкаев.

Источник также сообщил, что причиной прекращения полномочий Першина являются "расхождения во взглядах" на эффективность работы судоверфи директора завода и новой команды ОСК.

В пресс-службе ОСК информацию о кадровых перестановках верфи не комментируют.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.

ОСК была создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре указ о передаче был подписан.