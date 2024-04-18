Гендиректор судоверфи "Красное Сормово" досрочно покинул пост

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) на заседании в среду принял решение с досрочно прекратить полномочия генерального директора Михаила Першина, говорится в сообщении верфи.

Совет директоров прекратил его полномочия "в связи с личным заявлением о расторжении трудового договора".

Першин возглавлял судоверфь с 2018 года.

На сайте "Красного Сормово" сообщается, что врио гендиректора назначен Олег Тюкаев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству.

Ранее со ссылкой на источник, близкий к судостроительной отрасли, сообщалось, что причиной прекращения полномочий являются "расхождения во взглядах" на эффективность работы судоверфи у Першина и новой команды ОСК.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.