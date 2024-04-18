Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Гендиректор судоверфи "Красное Сормово" досрочно покинул пост

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) на заседании в среду принял решение с досрочно прекратить полномочия генерального директора Михаила Першина, говорится в сообщении верфи.

Совет директоров прекратил его полномочия "в связи с личным заявлением о расторжении трудового договора".

Першин возглавлял судоверфь с 2018 года.

На сайте "Красного Сормово" сообщается, что врио гендиректора назначен Олег Тюкаев, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по производству.

Ранее со ссылкой на источник, близкий к судостроительной отрасли, сообщалось, что причиной прекращения полномочий являются "расхождения во взглядах" на эффективность работы судоверфи у Першина и новой команды ОСК.

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.

Нижний Новгород Красное Сормово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

МТС банк планирует привлечь в капитал в рамках IPO 10-12 млрд рублей

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Паводок в России

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%

ЦБ отметил рост наличного денежного оборота в России в 2023 году на 14%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });