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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Россия с начала года увеличила импорт овощей и фруктов на 10%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия к 14 апреля импортировала 2,5 млн тонн плодоовощной продукции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данным ФГИС "Аргус-ФИТО".

Поставки капусты выросли почти в 1,67 раза, лука и чеснока - в 1,55 раза, салатных овощей - в 1,4 раза. Натуральные показатели ведомство не приводит.

Главным поставщиком капусты назван Узбекистан, увеличивший ввоз в 10,5 раза. Казахстан в 5,7 раза нарастил поставки лука и чеснока.

Импорт томатов вырос на 29,2%, сушеных овощей - на 27,4%, дынь, арбузов, папайи - на 22,2%, корнеплодов - на 21,6%, цитрусовых - на 20%, сухофруктов - на 15,5%, косточковых плодов - на 14,9%, огурцов - на 13,9%, перца и кабачков - на 13,6%.

Поставки бананов увеличились на 4,7%, в основном за счет таких стран, как Эквадор, Китай, Вьетнам, Коста-Рика. Традиционно бананы в наибольшем объеме экспортирует Эквадор. Так, с начала текущего года из этой страны их было ввезено 441,3 тысячи тонн.

Основными поставщиками плодоовощной продукции в Россию являются страны ЕАЭС, а также Турция, Египет, Азербайджан, Узбекистан, Китай, Индия и другие.

ЕАЭС Казахстан Россельхознадзор Узбекистан Эквадор
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