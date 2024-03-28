Россельхознадзор расширит число поставщиков бананов

При этом ведомство не ждет проблем с импортом бананов из Эквадора

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не прогнозирует проблем с импортом бананов из Эквадора, но продолжит диверсифицировать рынки поставщиков этой продукции, заявил журналистам руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"По бананам я сторонник диверсификации, потому что, к примеру, Эквадор, не являясь крупнейшим производителем бананов, на нашем рынке присутствует (является самым крупным поставщиком бананов - ИФ)", - сказал он.

В феврале 2024 года Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическим выявлением в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки.

В результате последовавших после этого переговоров и принятых эквадорской стороной мер ввоз бананов с этих предприятий был возобновлен под усиленным контролем.

Тем временем поставлять в Россию бананы начала Индия.

Как заявил Данкверт, Россельхознадзор строит работу таким образом, чтобы все контрольные мероприятия проводились в стране-поставщике. "Мы выстраиваем свою работу так, чтобы переносить ответственность на ту сторону - аккредитовывать предприятия, инспектировать плантации, места использования пестицидов. Наша задача туда перенести, а не здесь (этим заниматься - ИФ), - сказал он. - Мы же не можем бегать за каждым кораблем".

В связи с этим он отметил, что не предвидит проблем с поставками бананов, в том числе из Эквадора. "Я предвижу просто нормальную, кропотливую работу", - добавил он.

Касаясь поставок цветов из Эквадора, к которым тоже были претензии, Данкверт заявил: "Я говорил послу Эквадора, что у нас претензии сегодня не к тому, что вы отправили из Эквадора в Голландию. А к тому, кто после Голландии сертифицировал продукцию к нам. В Европе упростили все процедуры (по оформлению экспорта - ИФ) и получили большие проблемы с этим. Отдали частным фирмам. Где частные фирмы и где мы? С кем нам общаться?".

Поэтому, отметил он, вопрос в отношении продукции, которая поступает из Голландии - как голландского происхождения, так и из других стран - пока не закрыт. "Нам надо быть уверенными, что эту продукцию проверяют, а не просто ставят штамп", - заключил он.