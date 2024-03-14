Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

FESCO доставила в РФ первую партию бананов из Индии по заказу X5

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) доставила первую партию бананов из Индии в порт Новороссийск, сообщила компания.

Согласно сообщению FESCO, заказчиком партии выступила компания X5 Import (входит в X5 Group).

Партия бананов весом 22 тонны (более 1,5 тысячи коробок) на складе экспортера в индийском штате Махараштра была погружена в сорокафутовый рефрижераторный контейнер "Дальрефтранс" (входит в FESCO) и доставлена в порт Нава-Шева в городе Мумбаи. Там контейнер разместили на судне группы, которое отправилось в Россию 18 февраля в рамках регулярного морского сервиса FESCO Indian LineWest. К причалу порта Новороссийск контейнеровоз встал 13 марта, сообщает FESCO.

После прохождения необходимых таможенных и карантинных процедур рефконтейнер с бананами автотранспортом будет доставлен на склад заказчика, отмечает компания. Следующую партию бананов из Индии в Новороссийск FESCO отправила 12 марта.

FESCO обсуждает с торговыми сетями доставку бананов из Вьетнама и Индии вместо Эквадора, говорил в феврале председатель совета директоров компании Андрей Северилов.

Как сообщалось, в начале февраля Россельхознадзор обратился к министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическим выявлением в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. После этого были проведены переговоры, в ходе которых стороны обсуждали условия возобновлении сертификации.

В результате Эквадор, в частности, увеличил число проверок бананов, отправляемых в Россию с пяти предприятий, нарушивших фитосанитарные требования РФ и ЕАЭС, а также построил специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций. Вместе с тем Россельхознадзор в последние годы прорабатывал вопрос о поставках бананов и из Индии.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

X5 Group FESCO Новороссийск Индия Эквадор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

Энергоснабжение частично нарушено в брянском селе после обстрела ВСУ

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента

В ЦИК РФ разделили ключи шифрования для онлайн-голосования на выборах президента
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });