FESCO доставила в РФ первую партию бананов из Индии по заказу X5

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) доставила первую партию бананов из Индии в порт Новороссийск, сообщила компания.

Согласно сообщению FESCO, заказчиком партии выступила компания X5 Import (входит в X5 Group).

Партия бананов весом 22 тонны (более 1,5 тысячи коробок) на складе экспортера в индийском штате Махараштра была погружена в сорокафутовый рефрижераторный контейнер "Дальрефтранс" (входит в FESCO) и доставлена в порт Нава-Шева в городе Мумбаи. Там контейнер разместили на судне группы, которое отправилось в Россию 18 февраля в рамках регулярного морского сервиса FESCO Indian LineWest. К причалу порта Новороссийск контейнеровоз встал 13 марта, сообщает FESCO.

После прохождения необходимых таможенных и карантинных процедур рефконтейнер с бананами автотранспортом будет доставлен на склад заказчика, отмечает компания. Следующую партию бананов из Индии в Новороссийск FESCO отправила 12 марта.

FESCO обсуждает с торговыми сетями доставку бананов из Вьетнама и Индии вместо Эквадора, говорил в феврале председатель совета директоров компании Андрей Северилов.

Как сообщалось, в начале февраля Россельхознадзор обратился к министерству сельского хозяйства и животноводства Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских предприятий-экспортеров в связи с систематическим выявлением в продукции опасного карантинного для России и стран ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. После этого были проведены переговоры, в ходе которых стороны обсуждали условия возобновлении сертификации.

В результате Эквадор, в частности, увеличил число проверок бананов, отправляемых в Россию с пяти предприятий, нарушивших фитосанитарные требования РФ и ЕАЭС, а также построил специальную карантинную зону для погрузки бананов с плантаций. Вместе с тем Россельхознадзор в последние годы прорабатывал вопрос о поставках бананов и из Индии.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.