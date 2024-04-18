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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ

ЕЦБ потребует от владельца Райффайзенбанка ускорить сокращение присутствия в РФ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) направит в Raiffeisen Bank International AG (RBI), владеющий российским Райффайзенбанком, требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России.

Как говорится в сообщении RBI, он рассчитывает получить это предписание регулятора в ближайшее время.

Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (6,3 млрд евро).

RBI отмечает, что с февраля 2022 года предпринял существенные шаги по сокращению рисков, связанных с владением Райффайзенбанком. Группа по-прежнему планирует деконсолидировать этот актив, в том числе за счет его продажи.

"Требования ЕЦБ выходят далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка", - говорится в сообщении австрийской группы.

ЕЦБ Raiffeisen Bank
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