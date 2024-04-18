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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Что произошло за день: четверг, 18 апреля

Задержание в Германии подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, приговор для обвиненного в госизмене физика и продолжающееся половодье

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ишимском районе Тюменской области "большую воду" на фоне паводка ждут в ближайшие три дня. Между тем уровень реки Тобол у Кургана почти достиг 10 м, на дамбе появились протечки.

- Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Крыма. Президент РФ также пожелал успехов на выборах в сентябре губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который вернулся к работе после ранения.

- Европейский центральный банк направит в Raiffeisen Bank International AG требование об ускорении сворачивания бизнеса в России. Согласно действующим сейчас рекомендациям, кредитный портфель должен сократиться к 2026 году на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (6,3 млрд евро).

- В Баварии задержаны и арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они следили за военными базами США, а также планировали атаки во время перевозки военных грузов. В МИД Германии вызвали российского посла, посольство РФ в Берлине охарактеризовало этот факт как провокацию.

- Суд Петербурга приговорил к семи годам колонии физика Александра Куранова по делу о госизмене. Дело слушали в закрытом режиме в связи с наличием грифа "совершенно секретно".

- Территория ЗАЭС вновь подверглась атаке дрона. Его сбили над крышей корпуса, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

- Глава Минобрнауки РФ поручил до 1 мая отстранить частные организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранцев.

- Полузащитник сборной России Александр Головин выбыл до конца сезона. Он повредил лодыжку и получил растяжение связок.

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