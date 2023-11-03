RBI видит прогресс на пути к продаже бизнеса в России

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) видит прогресс на пути к продаже российского бизнеса и оптимистично настроен, несмотря на массу регуляторных согласований как в России, так и в ЕС, заявил CEO RBI Йоханн Штробль на конференц-звонка с аналитиками.

О том, что RBI рассматривает возможность продажи Райффайзенбанка и получил несколько предложений, Штробль сообщал еще в мае 2022 года. Кроме того, группа изучает вариант spin-off российских активов.

"Мы нацелены на деконсолидацию российского банка путем продажи или выделения бизнеса. По обоим вариантам у нас хороший прогресс. На предыдущем колле мы говорили вам, что дата потенциального spin-off - 31 декабря, которая сейчас является маловероятной. Это потому что мы видим, возможно, более легкий путь к деконсолидации через продажу", - заявил глава группы, отказавшись раскрывать детали переговоров.

По словам главы RBI, в случае продажи бизнеса группе потребуется разрешение Банка России и как минимум трех российских государственных органов.

"Это не совсем прямолинейный подход, но мы можем поверить, что заинтересованные стороны установили отношения с этими институтами", - сказал он.

В Европе группе потребуется одобрение со стороны ЕЦБ и австрийского регулятора.

"Пока рано говорить, сколько времени это займет. Мы все еще пребываем в довольно оптимистичном настроении", - заявил Штробль.

Отвечая на вопрос, как группа планирует решить проблему с существующими в РФ ограничениями на движение капитала, он заявил: "Мы видим, что некоторые международные корпорации могут репатриировать деньги, недавно это стало сложнее. Это одна из неопределенностей, которая существует".

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Райффайзенбанк на конец сентября занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 2,3 трлн рублей.