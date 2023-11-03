Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

RBI видит прогресс на пути к продаже бизнеса в России

RBI видит прогресс на пути к продаже бизнеса в России
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) видит прогресс на пути к продаже российского бизнеса и оптимистично настроен, несмотря на массу регуляторных согласований как в России, так и в ЕС, заявил CEO RBI Йоханн Штробль на конференц-звонка с аналитиками.

ЭкономикаОбъем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" оценивается в 0,4 млрд евроЧитать подробнее

О том, что RBI рассматривает возможность продажи Райффайзенбанка и получил несколько предложений, Штробль сообщал еще в мае 2022 года. Кроме того, группа изучает вариант spin-off российских активов.

"Мы нацелены на деконсолидацию российского банка путем продажи или выделения бизнеса. По обоим вариантам у нас хороший прогресс. На предыдущем колле мы говорили вам, что дата потенциального spin-off - 31 декабря, которая сейчас является маловероятной. Это потому что мы видим, возможно, более легкий путь к деконсолидации через продажу", - заявил глава группы, отказавшись раскрывать детали переговоров.

По словам главы RBI, в случае продажи бизнеса группе потребуется разрешение Банка России и как минимум трех российских государственных органов.

"Это не совсем прямолинейный подход, но мы можем поверить, что заинтересованные стороны установили отношения с этими институтами", - сказал он.

В Европе группе потребуется одобрение со стороны ЕЦБ и австрийского регулятора.

"Пока рано говорить, сколько времени это займет. Мы все еще пребываем в довольно оптимистичном настроении", - заявил Штробль.

Отвечая на вопрос, как группа планирует решить проблему с существующими в РФ ограничениями на движение капитала, он заявил: "Мы видим, что некоторые международные корпорации могут репатриировать деньги, недавно это стало сложнее. Это одна из неопределенностей, которая существует".

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. Райффайзенбанк на конец сентября занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 2,3 трлн рублей.

RBI Raiffeisen Bank ЕЦБ Йоханн Штробль Райффайзенбанк Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Брокеры пока не понимают, что будет с торгами иностранными акциями на "СПБ бирже"

Минфин предложил новый расчет цены Urals в налогах

Минфин предложил новый расчет цены Urals в налогах

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Объем заблокированных активов австрийского RBI на счетах "С" оценивается в 0,4 млрд евро

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Минфин с 8 ноября направит на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 29,6 млрд руб. в день

Дивиденды "Норникеля" за девять месяцев могут составить 915,33 руб. на акцию

Обострение палестино-израильского конфликта

Влияние войны на экономику мира

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });