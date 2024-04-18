Годовая прибыль Unilever в России сократилась почти вдвое

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Юнилевер Русь", представляющая в России интересы британо-нидерландского концерна Unilever, в 2023 году снизила чистую прибыль почти вдвое, до 9,22 млрд рублей с 4,88 млрд рублей в 2022 году, сообщается в отчете компании.

Выручка сократилась на 27%, до 62,018 млрд рублей с 84,888 млрд рублей, прибыль от продаж - до 13,303 млрд рублей с 21,961 млрд рублей соответственно.

Компания в 2023 году затратила на рекламу 4,5 млрд рублей против 4,177 млрд рублей в 2022 году (рост на 7,7%). Причем, как говорится в пояснительной записке к годовой отчетности, показатель затрат на рекламу в 2022 году был скорректирован, прежний составлял 21,7 млрд рублей.

В марте 2022 года Unilever объявлял, что останавливает экспорт из России и инвестиции в российские активы, приостанавливает расходы на медиа и рекламу.

Unilever - один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. После продажи бизнеса по производству соусов у Unilever в России остались площадки по выпуску мороженого в Тульской области и Омске, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге.