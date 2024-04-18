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Агрокомпания холдинга Лисина увеличила годовой чистый убыток в 2,1 раза

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Румелко-Агро", принадлежащая Владимиру Лисину (основной владелец НЛМК) и его холдингу "Румелко", в 2023 году увеличила чистый убыток в 2,1 раза, до 589,3 млн рублей с 283,5 млн рублей в 2022 году, сообщается в отчетности компании.

Убыток от продаж вырос до 489,5 млн рублей с 223,4 млн рублей годом ранее.

Выручка компании подскочила в три раза, до 538,3 млн рублей со 177,5 млн рублей соответственно. Причем значительная часть выручки - 450,5 млн рублей против 177 млн рублей в 2022 году - пришлась на растениеводство.

ООО "Румелко-Агро" зарегистрировано в Тверской области в 2005 году, занимается выращиванием кормовых и зерновых культур, а также животноводством. Лисину принадлежит 78,49% компании. Еще 21,51% владеет его ООО "Румелко".

За последнее время холдинг приобрел ряд агрохозяйств в регионе, в частности, 80% ООО "Кашин луг", которое занимается выращивание однолетних культур, и 100% ООО "Никольское", основной сферой деятельности которого является выращивание крупного рогатого скота и производство сырого молока. В настоящее время в Кашинском районе региона реализуется инвестиционный проект по животноводству.

НЛМК Агроком Никольское Румелко Румелко-Агро Владимир Лисин Тверская область
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