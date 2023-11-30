Холдинг Лисина "Румелко" стал акционером агрохозяйства в Тверской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Румелко", принадлежащий Владимиру Лисину (основной владелец НЛМК), расширил агроактивы за счет ООО "Кашин луг" в Тверской области.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с конца ноября холдингу принадлежит 80% этой тверской компании. Остальные 20% принадлежат физическому лицу.

Основной сферой деятельности ООО обозначено выращивание однолетних культур, дополнительной - животноводство. На сайте компании сообщается, что она также занимается разведением племенного крупного рогатого скота.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Кашина луга" в 2022 году составила 73,2 млн рублей против 92 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль - 15 млн рублей против чистого убытка в 90,5 млн рублей соответственно.

В ноябре этого года Россельхознадзор сообщал, что ООО "Кашин луг" нарушило земельное законодательство. По итогам надзорных мероприятий было выявлено, что 211,1 га (пашня и сенокос), находящихся в аренде, не используются для сельхозпроизводства. "Сельскохозяйственные угодья на всей площади заросли сорной растительностью: бодяком, осотом и пыреем. Более половины площади участка занято мелколесьем - березняком, ивняком и ольхой", - говорилось в сообщении.

Арендатору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

"Румелко" занимается растениеводством для обеспечения животных кормами. Ранее сообщалось, что собственные корма должны закрыть 80% потребности молочных животноводческих комплексов холдинга в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае. Объем инвестиций в эти объекты оценивался в 27 млрд рублей.