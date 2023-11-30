Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Холдинг Лисина "Румелко" стал акционером агрохозяйства в Тверской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Румелко", принадлежащий Владимиру Лисину (основной владелец НЛМК), расширил агроактивы за счет ООО "Кашин луг" в Тверской области.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с конца ноября холдингу принадлежит 80% этой тверской компании. Остальные 20% принадлежат физическому лицу.

Основной сферой деятельности ООО обозначено выращивание однолетних культур, дополнительной - животноводство. На сайте компании сообщается, что она также занимается разведением племенного крупного рогатого скота.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Кашина луга" в 2022 году составила 73,2 млн рублей против 92 млн рублей в 2021 году, чистая прибыль - 15 млн рублей против чистого убытка в 90,5 млн рублей соответственно.

В ноябре этого года Россельхознадзор сообщал, что ООО "Кашин луг" нарушило земельное законодательство. По итогам надзорных мероприятий было выявлено, что 211,1 га (пашня и сенокос), находящихся в аренде, не используются для сельхозпроизводства. "Сельскохозяйственные угодья на всей площади заросли сорной растительностью: бодяком, осотом и пыреем. Более половины площади участка занято мелколесьем - березняком, ивняком и ольхой", - говорилось в сообщении.

Арендатору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

"Румелко" занимается растениеводством для обеспечения животных кормами. Ранее сообщалось, что собственные корма должны закрыть 80% потребности молочных животноводческих комплексов холдинга в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае. Объем инвестиций в эти объекты оценивался в 27 млрд рублей.

НЛМК Тверская область Румелко Владимир Лисин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Альфа-банк спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре до 17%

Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });