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Покупка агрохозяйства "Кашин луг" обошлась холдингу Лисина в 589 млн рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке холдингом "Румелко" (принадлежит основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину) 80% агрохозяйства "Кашин луг" (Тверская область) составляет 589 млн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к годовой отчетности холдинга.

"Румелко" приобрел 80% "Кашина луга" в ноябре 2023 года. Хозяйство занимается животноводством, разведением племенного скота и выращиванием однолетних культур.

Выручка хозяйства в 2023 году составила 54,6 млн рублей против 73,2 млн рублей в 2022 году, чистый убыток – 34,3 млн рублей против чистой прибыли 15 млн рублей соответственно.

В январе этого года холдинг стал владельцем еще одного тверского хозяйства – ООО "Никольское", основными сферами деятельности которого являются выращивание крупного рогатого скота и производство сырого молока.

"Румелко" также владеет 21,51% компании "Румелко-Агро", которая занимается выращиванием кормовых и зерновых культур. Лисину напрямую принадлежит 78,49% компании. Ранее сообщалось, что собственные корма должны закрыть 80% потребности молочных животноводческих комплексов холдинга в Тверской и Калужской областях, а также в Алтайском крае. Объем инвестиций в эти объекты оценивался в 27 млрд рублей.

Румелко НЛМК ООО "Кашин луг" Тверская область
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