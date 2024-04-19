Доходность размещения средств ФНБ в рублях в 2023 году составила 8,44%

В валюте и золоте доходность размещения составила 0,14%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2023 год составила 0,14% годовых, с момента создания фонда - 1,04% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2022 году она составляла минус 0,05% и 1,1% годовых, в 2021 году - минус 0,05% годовых и 1,18% годовых, в 2020 году - 1,02% годовых и 1,28% годовых, соответственно.

Доходность, выраженная в рублях, составила 8,44% годовых (13,39% годовых с момента создания фонда), в 2022 году она составляла отрицательную величину - минус 6,03% годовых, в 2021 году - минус 2,98% годовых, с создания фонда - 13,73% (15,12% годовых в 2021 году). В 2020 году она была на уровне 26,08% годовых и 16,51% годовых с создания фонда.

Всего в 2023 году в федеральный бюджет поступили доходы от размещения ФНБ в разрешенные финактивы на сумму 358,347 млрд рублей, что почти в семь раз больше поступлений за 2022 год - 52,344 млрд рублей (за 2021 - 257,293 млрд рублей, за 2020 - 345,337 млрд рублей). При этом 78,8% от всех доходов составили дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка - 282,337 млрд рублей. Проценты по валютным счетам в Банке России составили 2,684 млрд рублей. В целом доходы от вложений в иные финансовые активы, включая дивиденды Сбербанка, составили 355,663 млрд рублей.

Доходность размещения средств ФНБ на счете в евро составила 0% годовых, в китайских юанях - 0,35% годовых (0,35% годовых с начала размещения). По счету в золоте в обезличенной форме проценты на остаток средств на счете не начисляются и не выплачиваются, доход формируется по итогам операций по покупке/продаже золота в обезличенной форме по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым Банком России.

Доходность по средствам, размещенным на депозитах в ВЭБ.РФ в российских рублях, составила за год 4,98% (4,32% в 2022 году); на депозите в Газпромбанке - 11,33% годовых (в 2022 году 8,22% годовых).

По средствам, инвестированным в рублевые облигации, доходность составила 3,63% (годом ранее 6,32% годовых), в облигации, номинированные в долларах, - 4,3% (3,81% годовых), в акции российских эмитентов - 8,6%.

По средствам, инвестированным в обыкновенные акции Сбербанка, доходность составила 13,2% годовых, в 2022 году дивиденды по ним не выплачивались. По привилегированным акциям РЖД доходность составила 1,71% годовых, в 2022 году дивиденды не выплачивались. По обыкновенным акциям ДОМ.РФ доходность была на уровне 6,65% годовых (12,41% годом ранее), по привилегированным акциям Россельхозбанка - 0,48% годовых, Атомэнергопрома - 2,78% годовых.

По обыкновенным акциям "Аэрофлота" дивиденды не выплачивались с начала инвестирования в 2020 году. Также в 2023 году не выплачивались дивиденды по акциям ВТБ, по обыкновенным акциям ГТЛК и привилегированным акциями Газпромбанка.

Доходность по инвестициям в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 4,83% годовых, "НЛК-Финанс" - 1,5% годовых, "Авиакапитал-Сервис" - 1,5% годовых, "Фонд развития территорий" - 3% годовых, ГТЛК - 1,59% годовых, "ВК" - 3% годовых; "Ростеха" - 1,5% годовых, "Инфраструктурные инвестиции-4" - 11,32% годовых, других российских эмитентов - 1,5% годовых.