Доходность размещения средств ФНБ в рублях в 2022 году составила минус 6,03%

В валюте и золоте доходность составила минус 0,05%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2022 год составила минус 0,05% годовых, с момента создания фонда - 1,1% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2021 году она составляла минус 0,05% годовых и 1,18% годовых, в 2020 году - 1,02% годовых и 1,28% годовых, соответственно.

Доходность, выраженная в рублях, составила также отрицательную величину - минус 6,03% годовых, в то время как в 2021 году она составляла минус 2,98% годовых, с создания фонда - 13,73% (15,12% годовых в 2021 году). В 2020 году она была на уровне 26,08% годовых и 16,51% годовых с создания фонда.

Всего в 2022 году в федеральный бюджет поступили доходы от размещения ФНБ в разрешенные финактивы на сумму 52,344 млрд рублей, сократившись по сравнению с 257,293 млрд рублей в 2021 году (за 2020 год - 345,337 млрд рублей).

Финансовый результат от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с учетом убытка, непогашенного за предыдущий процентный период, составил отрицательную величину - минус 6,189 млрд рублей. В соответствии с условиями договора банковского счета, регламентирующего размещение средств ФНБ на счетах в Банке России, данный убыток относится на финансовый результат следующих процентных периодов и компенсируется за счет будущих доходов на соответствующую сумму.

Доходность размещения средств ФНБ на счете в евро составила 0,001% годовых (0,75% годовых с момента создания фонда), в фунтах стерлингов - минус 3,03% годовых (1,91% годовых с момента создания фонда), в японских иенах - минус 0,10% годовых (минус 0,10% годовых с начала размещения средств ФНБ в данной валюте), в китайских юанях - 0,35% годовых (0,35% годовых с начала размещения).

Доходность по средствам, размещенным на депозитах в ВЭБ.РФ в российских рублях, составила за год 4,32% годовых (5,50% годовых с начала проведения депозитных операций); на депозитах в ВТБ и Газпромбанке - 8,22% годовых (7,56% годовых с начала проведения депозитных операций).

По средствам, инвестированным в привилегированные акции нефинансовых организаций, доходность была на уровне 3,10% годовых (1,92% годовых с начала инвестирования); в рублевые облигации - 6,32% годовых (5,44% годовых с начала инвестирования); в облигации, номинированные в долларах - 3,81% годовых (3,62% годовых); в привилегированные акции кредитных организаций - 2,43% годовых с начала инвестирования в данные активы (в 2022 году дивиденды по данным акциям не выплачивались).

По средствам, инвестированным в обыкновенные акции Сбербанка, доходность составила 6,58% годовых с начала инвестирования, в 2022 году дивиденды по ним не выплачивались. По обыкновенным акциям "Аэрофлота" дивиденды не выплачивались с начала инвестирования в 2020 году, по привилегированным акциям РЖД, не связанным с реализацией проектов, и обыкновенным акциями ГТЛК дивиденды также не выплачивались с начала инвестирования средств в 2022 году.

Доходность по инвестициям в обыкновенные акции "ДОМ.РФ" составила в 2022 году 12,41% годовых (12,41% годовых с начала инвестирования); в облигации авиакомпании "Сибирь" - 0,01% годовых (0,01% годовых с начала инвестирования); в облигации "Уральских авиалиний" - 0,01% годовых (0,01% годовых).