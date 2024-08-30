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Латвия решила сохранить за собой блокпакет airBaltic после IPO

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Латвийское государство, которому в настоящее время принадлежат 97,97% в готовящейся к IPO национальной авиакомпании airBaltic, должно сохранить в ее капитале не менее 25% + 1 акцию.

Такое соглашение было достигнуто на закрытой части заседания правительства, сообщил журналистам министр сообщения Каспар Бришкен.

По его словам, сейчас со стратегическим инвестором airBaltic ведутся переговоры о продаже не контрольного, а миноритарного пакета перед первичным публичным размещением или в процессе самого IPO, а также о возможном совместном участии государства и инвестора в IPO.

"Условие, согласованное в пятницу правительством, заключается в том, что после IPO государство должно сохранить не менее 25% плюс одну акцию, что является блокирующим пакетом", - заявил Бришкенс.

На вопрос журналистов, означает ли это, что Латвия готова отказаться от контрольного пакета airBaltic, он ответил утвердительно.

"Если таким образом мы можем обеспечить как приход стратегического инвестора, так и привлечение достаточного крупного капитала для IPO, то сегодняшнее решение это предусматривает. Если компания способна привлечь в ходе IPO достаточно капитала для реализации своего существующего бизнес-плана с попутным привлечением стратегического инвестора и без государственных инвестиций в IPO, то сохранение участия в объеме блокирующего миноритарного пакета государство готово поддержать", - добавил министр.

Председатель совета airBaltic Клав Васкс заявил, что правительство в пятницу поддержало план компании "по продвижению IPO", она продолжит переговоры со стратегическим инвестором "в качестве предпосылки для IPO".

"Сейчас нет комментариев о прямом распределении долей, так как в каждом инвестиционном процессе идут торги по оценке компании - показателя того, насколько велика сумма инвестиций в обмен на доли акций. Переговоры продолжаются, поскольку компания старается добиться максимальной выгоды для государства", - пояснил Васкс.

Относительно сроков размещения он сказал: "План протестировать рынок IPO подразумевает начало четвертого квартала текущего года. Это означает, что время на то, чтобы договориться с инвестором, - это ближайшие пару месяцев".

Сейчас, кроме государства, акционером airBaltic является Aircraft Leasing 1 с долей 2,03%.

Латвия правительство airBaltic Клав Васкс Каспар Бришкен Aircraft Leasing 1
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