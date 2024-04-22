Абсолют банк подал иск к JP Morgan и Commerzbank на 1,9 млрд рублей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Абсолют банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к германским банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России, говорится в материалах картотеки суда.

Иск подан 18 апреля, сумма требований - 1,92 млрд рублей. Национальный расчетный депозитарий привлечен к делу в качестве третьего лица.

"Интерфакс" направил запрос в Абсолют банк.

Ранее в апреле иск к этим банкам подала УК "Альфа-Капитал", она намерена взыскать ущерб на сумму 68,1 млн евро. "Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - сообщала "Альфа-Капитал".

Транскапиталбанк 5 марта также подал иск к немецким J.P. Morgan и Commerzbank и их российским структурам. Сумма требований составляет 1,2 млрд рублей, третьим лицом по делу выступает НРД. Суть иска пока не раскрывается. Первое заседание по делу должно было состояться 5 апреля, но было отложено на 16 мая.

Абсолют банк по итогам 2023 года занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".