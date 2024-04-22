Абсолют банк объяснил иск к JP Morgan и Commerzbank стремлением разблокировать активы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Абсолют банк подал иск к Commerzbank AG и JP Morgan в рамках действий по разблокировке замороженных активов, которую проводит в целях защиты своих интересов и интересов клиентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Обращение в Московский арбитражный суд - один из возможных вариантов по разблокировке в рамках российской юрисдикции", - сказал представитель банка.

Ранее 22 апреля из материалов картотеки арбитражных дел стало известно, что Абсолют банк 18 апреля подал иск в Арбитражный суд Москвы к J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России на 1,92 млрд рублей. Национальный расчетный депозитарий привлечен к делу в качестве третьего лица.

Ранее в апреле иск к этим банкам подала УК "Альфа-Капитал", она намерена взыскать ущерб на сумму 68,1 млн евро. "Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - сообщал "Альфа-Капитал".

Транскапиталбанк 5 марта также подал иск к немецким J.P. Morgan и Commerzbank и их российским структурам. Сумма требований составляет 1,2 млрд руб., третьим лицом по делу выступает НРД. Суть иска пока не раскрывается. Первое заседание по делу должно было состояться 5 апреля, но было отложено на 16 мая.

Абсолют банк по итогам 2023 года занимал 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".