Падение цен на нефть замедлилось, Brent торгуется у $86,8 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть сократили снижение днем в понедельник, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут новостей о санкциях против Ирана.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:05 по московскому времени подешевели на $0,48 (0,55%), до $86,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 9 центов, до $83,05 за баррель. Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые июньские фьючерсы подешевели в ходе торгов на $0,43 (0,52%), до $81,79 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3,5%, на WTI - на 2,9%.

Опасения по поводу эскалации на Ближнем Востоке несколько снизились после того, как Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу.

Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави отметил, что Тегеран не намерен прибегать к ответным мерам после израильских запусков беспилотников по провинции Исфахан.

Тем временем Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет включает в себя меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции: теперь они будут затрагивать все транзакции между китайскими фининститутами и находящимися под санкциями США иранскими банками, касающиеся покупок нефти и нефтепродуктов, сообщает агентство Bloomberg.

На этой неделе законопроект о санкциях рассмотрит Сенат.