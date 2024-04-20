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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ
Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил телеканал CNN.

Согласно результатам голосования, 360 конгрессменов высказались за принятие законопроекта, 58 - против.

Документ также предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещения соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

Документ перейдет на рассмотрение в Сенат.

ByteDance TikTok США Сенат Украина
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