Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов РФ

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил телеканал CNN.

Согласно результатам голосования, 360 конгрессменов высказались за принятие законопроекта, 58 - против.

Документ также предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещения соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

Документ перейдет на рассмотрение в Сенат.