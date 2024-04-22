Оператор круизов Viking рассчитывает на оценку в $10,8 млрд в рамках IPO

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Оператор круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. сообщил, что рассчитывает получить оценку стоимости в $10,8 млрд в рамках первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Компания разместит 44 млн акций по цене $21-25 за бумагу и привлечет таким образом до $275 млн, а ее акционеры - до $825 млн.

В IPO участвуют 11 андеррайтеров, включая BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и Wells Fargo Securities. Акции компании будут торговаться под тикером "VIK".

Сроки начала торгов не раскрываются, и в пресс-релизе отмечается, что "ожидаемое размещение зависит от рыночных и иных условий, и нет гарантии, что оно состоится".

Основатель и гендиректор Viking Торстен Хаген сохранит контролирующую долю в компании в размере 52,5% акционерного капитала и 87% голосующих акций.

Выручка Viking в 2023 году составила $4,7 млрд против $3,18 млрд годом ранее при чистом убытке в $1,86 млрд.