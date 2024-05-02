Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Оператор круизных лайнеров Viking привлек $1,54 млрд в рамках IPO

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Оператор круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. совершил первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), получив оценку стоимости в $10,36 млрд. IPO стало крупнейшим с начала года, пишет MarketWatch.

Компания разместила 64 млн акций по $24 за бумагу и привлекла $1,54 млрд. Ранее объявленный ценовой диапазон размещения составлял $21-25 за акцию.

По итогам первого дня торгов в среду котировки Viking выросли на 8,8%, до $26,15 за бумагу.

Выручка Viking в 2023 году составила $4,7 млрд против $3,18 млрд годом ранее. Компания получила $1,86 млрд убытка против $398,5 млн прибыли в 2022 году.

Viking NYSE Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.

Минэнерго утвердит меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Квартальные продажи российской дорожно-строительной техники выросли на 9%

Brent подорожала до $83,97 за баррель

Brent подорожала до $83,97 за баррель

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока

Под санкции США попали "Группа Астра", IBS и еще около 30 IT-компаний

Под санкции США попали "Группа Астра", IBS и еще около 30 IT-компаний

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось

США ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа"

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы

Азербайджан, Узбекистан и Казахстан намерены объединить свои энергосистемы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });