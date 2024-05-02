Оператор круизных лайнеров Viking привлек $1,54 млрд в рамках IPO

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Оператор круизных лайнеров Viking Holdings Ltd. совершил первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), получив оценку стоимости в $10,36 млрд. IPO стало крупнейшим с начала года, пишет MarketWatch.

Компания разместила 64 млн акций по $24 за бумагу и привлекла $1,54 млрд. Ранее объявленный ценовой диапазон размещения составлял $21-25 за акцию.

По итогам первого дня торгов в среду котировки Viking выросли на 8,8%, до $26,15 за бумагу.

Выручка Viking в 2023 году составила $4,7 млрд против $3,18 млрд годом ранее. Компания получила $1,86 млрд убытка против $398,5 млн прибыли в 2022 году.