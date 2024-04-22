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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

"Роснано" договорилось с банками о досрочном погашении долга с дисконтом в 20%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Роснано" согласовало с "Совкомбанком", "Промсвязьбанком", а также банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия" досрочное погашение долга, договоренность предполагает дисконт в размере около 20%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Процедура подготовки реструктуризации, включающая согласование указанных параметров и условий, в настоящее время завершена, документы направлены в Минфин РФ на финальное согласование, уточнил представитель "Роснано".

В банках пока не ответили на запросы "Интерфакса" о соглашении с "Роснано".

В "Роснано" рассчитывают, что реструктуризация долга позволит компании сократить потребность в восстановлении отложенной ликвидности примерно на 21 млрд рублей, досрочно погасить почти весь "исторический" долг и сосредоточиться на перспективной фазе стратегии.

Благодаря дисконту в 20% компания при погашении всего долга сможет сэкономить порядка 8 млрд рублей, еще около 13 млрд рублей составит экономия при выплате процентов и купонов по облигациям, отметил управляющий финансовый директор, член правления "Роснано" Владислав Юнусов, слова которого передала пресс-служба компании.

"Кроме этого, избавление от балансирования на грани банкротства позволит нам форсировать развитие активов, нарастить и усилить компетенции портфельных компаний и добиться значительного экономического эффекта для акционера, то есть государства, и инвесторов", - заявил Юнусов.

По оценкам "Роснано", после подписания соглашений с банками стоимость активов в денежном эквиваленте только в 2024 году увеличится на 5-10 млрд рублей, а после исполнения всех обязательств потенциал прироста стоимости активов, по предварительным оценкам, может достигать 10 млрд рублей, добавил Юнусов.

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"Роснано" в октябре 2023 года сообщило в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия 2023 года чистый долг составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

Ранее Юнусов сообщал "Интерфаксу", что в 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями. Позже в интервью "Ведомостям" он сообщил, что "Роснано" хочет договориться с банками-кредиторами о единовременном погашении обязательств, обеспеченных госгарантиями, с дисконтом в 30%. Это обусловлено тем, что у компании не хватает ресурсов для обслуживания долга даже с учетом тех средств, которые удастся взыскать по суду, и активов, которые компания могла бы реализовать, отмечал Юнусов.

Роснано Промсвязьбанк Ак Барс Совкомбанк
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