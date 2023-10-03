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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Роснано", чьи финансовые проблемы были главной темой внутреннего долгового рынка в конце 2021 - начале 2022 года, предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

Как говорится в отчете АО "Роснано", на конец I полугодия 2023 года объем требований его кредиторов (без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по облигациям) значительно превышает стоимость активов.

"Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно", - говорится в отчете.

Таким образом, отмечается в документе, в настоящее время АО "Роснано" "отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества" в терминологии закона "О несостоятельности (банкротстве)".

"В случае непринятия акционером АО "Роснано" решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства", - предупреждает компания.

По данным отчета, чистый долг АО "Роснано" на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года. По данным отчета, в декабре "Роснано", в частности, предстоит погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.

Роснано
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