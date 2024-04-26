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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Конфликт с миноритарием вынудил структуру "Роснано" дважды менять гендиректора

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Временным гендиректором портфельной компании "Роснано" - АО "РМ Нанотех" (производитель мембранной продукции, город Владимир) назначен Эдуард Лисенков. Это изменение было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 25 апреля.

Лисенков был генеральным директором "РМ Нанотех" с октября 2016 года. 28 марта 2024 года, по данным ЕГРЮЛ, руководителем компании стал председатель ее совета директоров Александр Львовский. Спустя месяц Лисенков вернулся к управлению "РМ Нанотех", но уже как временный гендиректор.

В "Роснано" объяснили "Интерфаксу", что эта ситуация вызвана конфликтом с миноритарием владимирской компании - ООО "Владипор-М".

"В связи с корпоративным конфликтом с миноритарным акционером и блокированием с его стороны продления договора с действующим генеральным директором (Лисенков на основании положений документов по сделке и норм закона председатель совета директоров, номинированный "Роснано", временно действовал в качестве единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества для обеспечения непрерывности деятельности. Как только корпоративные права позволили, Лисенков был снова назначен как единоличный исполнительный орган компании", - рассказали в "Роснано".

По информации "Роснано", исполнение председателем совета директоров функций единоличного исполнительного органа "является первым случаем в России, который был зарегистрировал в ЕГРЮЛ".

В госкомпании заверили, что "Роснано" продолжит как акционер работать в тесном контакте с действующим менеджментом "для обеспечения развития единственного российского производителя мембранных элементов рулонного типа".

Суть конфликта с миноритарием в "Роснано" не уточнили.

АО "РМ Нанотех" было основано в рамках проекта "Русские мембраны", одобренного в 2009 году наблюдательным советом "Роснано". Компания была создана "Роснано" и владимирским ООО "Владипор-М" - "дочкой" ЗАО НТЦ "Владипор", занимающегося разработками в области производства мембран и мембранных установок.

Сейчас "Роснано" владеет более 75% "РМ Нанотех".

ООО "Владипор-М" имело право на выкуп доли "Роснано" по условиям заключенного опционного соглашения. При отказе от реализации опциона "Роснано" получало право выкупить долю ООО "Владипор-М" и консолидировать 100% акций "РМ Нанотех" или продать права по опциону потенциальным инвесторам, которые могли консолидировать 100% компании, говорили источники "Интерфакса".

Продажа доли "Роснано" в "РМ Нанотех" в рамках опциона не состоялась из-за затягивания с согласованием этой сделки со стороны "ВЭБ.РФ", говорили ранее источники "Интерфакса". Без рассмотрения сделки со стороны "ВЭБ.РФ" она не могла состояться. В конце января "Роснано" подало в этой связи иск к "ВЭБ.РФ" на сумму 520 млн рублей.

Владимир Роснано РМ Нанотех Эдуард Лисенков Александр Львовский
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