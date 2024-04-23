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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Сбербанк выкупил у АФК "Системы" 60% аэропорта Горно-Алтайска

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк консолидировал 100% аэропорта Горно-Алтайска, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы выкупили 60% у "Системы" аэропорта в Горно-Алтайске. Мы сейчас являемся 100% владельцем аэропорта и активно ведем проектирование, будем фактически строить новый аэропорт", - сказал Греф.

Он отметил, что правительство инвестирует в удлинение взлетно-посадочной полосы на 500 метров, в строительство перронов и в новую систему светотехнического и навигационного оборудования.

"Этот аэропорт от мощности в 150 тысяч пассажиров сейчас должен стать аэропортом с мощностью до 1,5 млн пассажиров. Мы видим очень большой рост потока, в связи в том числе с тем, что мы там развиваем достаточно большой горнолыжный курорт ("Манжерок" - ИФ)", - добавил глава Сбербанка. По его словам, аэропорт в Горно-Алтайске будет международным.

В пресс-службе АФК "Система" сделку подтвердили.

Ранее структуре "Системы" принадлежало 60% АО "Аэропорт Горно-Алтайск", структуре Сбербанка - 40%. Сейчас данные о владельцах этой компании не раскрываются.

ООО "Система телеком активы" ("дочка" АФК "Система") ранее в отчете сообщила, что в марте 2024 года заключила соглашение о продаже 60-процентной доли в капитале дочерней компании (ее название не раскрывается). Сумма сделки - 2,4 млрд рублей.

Горно-Алтайск Герман Греф Сбербанк АФК "Система" Манжерок
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