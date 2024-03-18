Аэропорт Горно-Алтайска заказал исследование целесообразности открытия международных рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт Горно-Алтайск" (принадлежит АФК "Система" и Сбербанку) направит 0,5 млн рублей на обоснование целесообразности запуска из аэропорта международных рейсов и установления в нем пункта пропуска через границу РФ.

Как сообщается на сайте госзакупок, аэропорт в рамках закупки у единственного поставщика заключил соответствующий контракт. Название компании-подрядчика не раскрывается. Исполнение контракта рассчитано до 30 июня 2024 года.

Международные рейсы из Горно-Алтайска никогда не выполнялись. Сейчас аэропорт сотрудничает с девятью авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 11 направлениям.

В 2023 году глава Сбербанка Герман Греф анонсировал строительство нового аэропорта в Горно-Алтайске с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год, старый будет снесен.

В сентябре 2023 года АО "ПИИНИИ ВТ "Ленаэропроект" (Петербург) стало победителем запроса предложений на разработку предпроектной документации для строительства нового аэропорта Горно-Алтайска. В начале марта 2024 года аэропорт заключил контракт на разработку проекта реконструкции.

Предполагается, что строительство аэропорта и реконструкция инфраструктуры начнется в 2025 году и закончится в 2027 году.

В 2010 году аэропорт Горно-Алтайска возобновил регулярное авиасообщение после 20-летнего перерыва. В 2011 году компания "Сибмост" завершила реконструкцию аэродромного комплекса и выкупила 100% акций. С 2017 года владельцами аэропорта стали АФК "Система" и Сбербанк. По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска составил 429 269 человек, что на 31,8% больше, чем в 2022 году.