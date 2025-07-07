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Аэропорт Горно-Алтайска расширил терминал прилета внутренних линий в 5 раз

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - АО "Аэропорт Горно-Алтайска" (принадлежит Сбербанку) открыло новый терминал прилета для пассажиров внутренних линий, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Алтай Андрей Турчак.

"Он в пять раз больше прежнего, который уже не отвечал нашим объемам пассажиропотока. С автоматизированной и более вместительной лентой выдачи багажа. Она настраивается в зависимости от грузопотока и может обслуживать до 1000 единиц багажа в час", - написал Турчак.

Все работы выполнены за счет средств собственника аэропорта по программе модернизации и строительства инфраструктуры.

Новая зона прилета существенно разгрузит действующие мощности до открытия нового аэровокзального комплекса, который собственник запустит в регионе к 2028 году.

Сообщалось, что в конце 2024 года аэропорт Горно-Алтайска заключил договор на проектирование нового аэровокзального комплекса с московским ООО "Спектрум-Холдинг". Окончание проектных работ планируется не позднее января 2026 года. Ввод в эксплуатацию нового терминала и завершение реконструкции аэродромной инфраструктуры запланированы на 2027 год. Предполагается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек в год (в 2024 году пассажиропоток составил 475,2 тыс. человек).

В начале марта Росавиация и АО "Аэропорт Горно-Алтайск" заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромного комплекса в Горно-Алтайске. Общая стоимость проекта реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске составит 10,2 млрд рублей, из которых 7,9 млрд рублей - средства федерального бюджета и более 2,3 млрд рублей - частные инвестиции (то есть средства АО "Аэропорт Горно-Алтайск"). Соглашение заключено на период 2025-2028 годов.

АФК "Система" и Сбербанк приобрели аэропорт Горно-Алтайска у компании "Сибмост". В апреле 2024 года сообщалось, что банк консолидировал 100% аэропорта. В марте 2025 года аэропорт стал международным.

Горно-Алтайск Сбербанк Росавиация
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