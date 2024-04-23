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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В 2023 году 87,6% обращений к финуполномоченным были связаны со спорами со страховщиками

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Службу финансового уполномоченного поступило 134,2 тысячи обращений в 2023 году, из них 87,6% - 117,6 тысячи - были связаны с досудебными спорами потребителей со страховщиками, заявила на конференции по урегулированию убытков финуполномоченный Светлана Максимова.

По ее словам, службой было рассмотрено по существу 60% обращений, в том числе 33,7% обращений потребителей было удовлетворено и в 66,7% случаев финуполномоченные заявителям отказали.

Более 100 тысяч обращений по страховым спорам были связаны с автострахованием - 85%, с иными видами страхования - 15%.

Подавляющее большинство обращений касалось темы ОСАГО - 69,1 тысячи, по каско таких обращений поступило в службу 3,8 тысячи (их доля в общем объеме - 4,8%), количество обращений относительно споров со страховщиками по договорам страхования жизни, от несчастных случаев и болезней было на уровне 5,9 тысячи (доля 7,3%).

Обращения по теме добровольного медицинского страхования (ДМС), страхования выезжающих за рубеж или страхования финансовых рисков занимают доли менее 1% в общем количестве обращений к финуполномоченным.

По данным службы, за 5 лет работы финуполномоченных количество обращений увеличилось с 91,3 тысячи в 2019 году до 134,2 тысячи в 2023 году. За это время расширился перечень финансовых организаций, в отношении которых принимались заявления потребителей. Если в 2019 году такая возможность была у потребителей финуслуг в отношении страховщиков, то в последующие годы заявления принимались службой по спорам с микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, ломбардами и кредитными организациями.

По данным, приведенным Максимовой на конференции, средний размер требований к финансовым институтам, направленным финуполномоченным, увеличился с 210,6 тысячи рублей до 227,2 тысячи рублей за период с 2019 по 2023 год.

Светлана Максимова
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