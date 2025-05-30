Обращений в Службу финуполномоченного по ОСАГО в I квартале стало больше на 20%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число обращений в Службу финансового уполномоченного по договорам ОСАГО увеличилось в первом квартале 2025 года на 20% в годовом исчислении, сообщает служба на основе анализа предварительных данных статистики.

За первые 3 месяца этого года в службу поступило более 37,5 тысяч обращений потребителей с требованиями к финансовым уполномоченным рассмотреть в досудебном порядке споры, связанные с договорами ОСАГО.

"По поступившим обращениям принято более 26 тысяч решений, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на круглом столе в рамках международной конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Она отметила, что такая статистика свидетельствует "о существующей и растущей проблеме с урегулированием убытков по договорам ОСАГО". В основном поступающие в службу обращения касаются взыскания убытков за отказ в организации ремонта по полису ОСАГО после ДТП.

Максимова сообщила, что финуполномоченные поддерживают законодательные инициативы депутатов Госдумы, связанные с предложениями об улучшении порядка выплат в ОСАГО в виде натурального ремонта, которые "повысят уровень защиты прав потребителей и снизят числа их споров со страховщиками ОСАГО".

"Несмотря на все сложности с ремонтом необходимо сохранить право потребителя на натуральную форму возмещения, - считает она. - Потребитель действительно имеет существенный интерес в восстановлении своего транспортного средства. ОСАГО должно этот интерес в той или иной степени гарантировать".

Как сообщалось ранее, со ссылкой на прогноз президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, доля выплат в виде авторемонта в ОСАГО в перспективе увеличится в несколько раз - с 5-7% до 20-25% в случае проведения реформы натуральных выплат в "автогражданке".

Поправки об изменении подходов к натуральным выплатам в ОСАГО, сформулированные в соответствующем депутатском законопроекте, в настоящее время обсуждаются законодателями, регуляторами, участниками страхового рынка. Они направлены на улучшение системы выплат в ОСАГО для российских автовладельцев, на ограничение злоупотребления правом со стороны автоюристов, но изменения не приведут к росту тарифов в ОСАГО, такое мнение высказал Уфимцев журналистам.

Реформа натуральных выплат в ОСАГО предполагает возможность получения автовладельцем доплаты за износ деталей автомобиля после проведения восстановительного ремонта транспортного средства по полису ОСАГО, если этот ремонт организует сам автовладелец. Появляется возможность для автовладельца получения доплаты по полису ОСАГО с учетом расчета за износ деталей автомобиля в случае, если ему пришлось организовать этот ремонт самому.

При этом на доплату автовладелец может рассчитывать при соблюдении ряда условий. "Если у страховщика ОСАГО есть договор со станцией авторемонта и она готова принять конкретный автомобиль в ремонт, то страховщик выдает направление на ремонт, работы будут проведены, вопрос исчерпан. Если же у страховщика такой возможности нет, он выплачивает возмещение по ОСАГО деньгами за вычетом износа транспортного средства, - сказал глава РСА. - Но это первый этап. Далее у человека появится возможность самому пойти и отремонтировать машину, представить ее страховщику и затем получить доплату за износ автомобиля, а также за выявленные в ходе ремонта скрытые повреждения (если они объявятся). И это - второй этап. Расчет возмещения ущерба будет производиться в строгом соответствии с единой методикой восстановительного ремонта в ОСАГО РСА и ее справочниками средней стоимости автозапчастей и нормо-часов ремонтных работ. Справочники эти регулярно актуализируются и утверждаются ЦБ", - пояснил журналистам Уфимцев.