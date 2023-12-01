Работа финуполномоченных позволила снизить долю судебных выплат в ОСАГО в 4 раза

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доля судебных выплат в практике ОСАГО в России снизилась за 6 лет - в период с 2017 по 2023 год - в 4 раза, с 20% до 5%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Такую тенденцию в союзе связывают с начавшей свою деятельность в этот период службой финансовых уполномоченных, которая в досудебном порядке, бесплатно для потребителей по их заявлениям рассматривает споры с участниками финрынка, больше всего таких споров приходится на страховщиков и договоры ОСАГО.

Решения уполномоченных обязательны для исполнения страховыми компаниями, по эффективности они приравниваются к судебным. Суды при рассмотрении споров обращают внимание на факт предварительного рассмотрения предмета спора в досудебном порядке.

"Уже в 2020 году доля судебных выплат составила 6% и затем еще снижалась", - отметил президент РСА Евгений Уфимцев. Он связывает такую тенденцию с активностью финуполномоченных в защите интересов потребителей финуслуг.

Ранее страховщики ОСАГО неоднократно заявляли, что высокий уровень судебных выплат в таком массовом и обязательном виде страхования, как ОСАГО, в ряде регионов указывает на повышенную активность страховых мошенников, поскольку их основной задачей оказывалось перенесение спора на площадку суда. Такой сценарий разрешения спора позволял рассчитывать не только на получение незаконной выплаты по сфальсифицированному событию (если СК не удавалось доказать правомерность отказа в выплате), но также и на дополнительные выплаты в виде пени и штрафов.

По данным РСА, в некоторых регионах за последние 6 лет снижение доли судебных выплат в ОСАГО оказалось гораздо значительнее, чем в целом по России, доля выплат в ОСАГО по суду снизилась в таких регионах на порядок.

РСА выделил топ-10 регионов, в которых снижение доли судебных расходов оказалось наиболее существенным за период.

Первое место по этому показателю заняла Волгоградская область, где доля судебных расходов снизилась с 52,5% за 2017 год до 4,1% за 9 месяцев 2023 года (в 2020 году этот показатель оказался равен 9,8%).

На втором месте оказался Камчатский край, где доля судебных выплат снизилась с 50,4% в 2017 году до 13,3% за 9 месяцев 2023 года (в 2020 году - 9,1%), на третьем - Белгородская область (с 37,9% за 2017 год до 5,2% за 9 месяцев 2023 года, в 2020 году - 7,2%).

Четвертое место заняла Липецкая область (показатель за тот же период снизился с 37,4% до 6,7%, в 2020 году - 6,5%), пятое место занимает Краснодарский край (снижение с 39,9% до 11,4%, в 2020 году - 26,2%), шестое - Мурманская область (снижение с 38,7% до 10,4%, в 2020 году - 3,9%), седьмое - Амурская область (снижение с 28% до 2,7%, в 2020 году - 2,8%), восьмое - республика Крым (снижение доли с 26,3% до 1,4%, в 2020 году - 7,4%), девятое - Саратовская область (с 27,9% до 8,3%, в 2020 году - 5,5%), десятое - Ставропольский край (с 25,3% до 5,8%, в 2020 году - 9,6%).