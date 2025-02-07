УЗГА начнет осваивать ремонт газотурбинных двигателей ПС-90 для Газпрома

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (входит в холдинг "Технодинамика" ГК "Ростех") начнет осваивать ремонт газотурбинных двигателей серии ПС-90, сообщает корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Уфа" после посещения авиазавода генеральным директором уфимского предприятия Шамилем Шариповым.

"В соответствии с решением департаментов ПАО "Газпром", по причине большой загрузки авиадвигателестроительной отрасли страны нашему обществу было поручено организовать работу с данным специализированным ремонтным предприятием по освоению ремонтов двигателей серии ПС-90", - сказано в публикации.

Стороны обсуждали, в частности, вопросы организации капитального ремонта двигателя ПС-90ГП-2, отправленного с КС-6 (компрессорной станции) Шаранского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

"Уральский завод гражданской авиации" проводит работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. Входящий в состав УЗГА дивизион "Двигатели" разрабатывает турбовальный двигатель ВК-800СМ.