Мишустин ждет роста экономики на 2,3-2,4% в год до 2027 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Базовый вариант макроэкономического прогноза на следующую трехлетку предполагает, что в 2025-2027 годах ВВП России будет расти темпами порядка 2,3-2,4% в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это будет обеспечено увеличением внутреннего спроса", - сказал он, открывая заседание правительства, где рассматривались основные параметры макропрогноза.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП на уровне 2,8% после 3,6% в 2023 году. Прогноз на 2024 год был повышен с 2,3%.