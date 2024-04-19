Минфин ожидает роста российского ВВП в 2024 году в 3,6% - на уровне 2023 года

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста российской экономики в текущем году ожидаются на уровне 2023 года, когда ВВП страны прибавил 3,6%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Оно традиционно проходит в рамках Весенней встречи управляющих органов МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне в гибридном формате.

"Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на устойчиво низком уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета порядка 1% ВВП, темпы роста ожидаются на уровне 2023 г. - 3,6%", - приводятся его слова в сообщении пресс-службы министерства по итогам заседания.

Текущий прогноз Минэкономразвития по динамике роста ВВП составляет 2,3%, Банк России пока ожидает роста в диапазоне 1,0-2,0%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно допустил, что оценка Минэкономразвития может быть повышена на несколько десятых процентного пункта. Минэкономразвития, как ожидается, представит обновленный трехлетний макропрогноз на следующей неделе. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ 16 апреля обновил прогноз по России, повысив свою оценку роста экономики в 2024 году до 3,2% с 2,6%.

Дефицит бюджета РФ в 2024 году, в соответствии с законом о бюджете, запланирован в размере 0,9% ВВП.