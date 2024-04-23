Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минэкономразвития ожидает роста инвестиций на 3% в год в 2025-2027 годах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в 2025-2027 годах на уровне 3% в год, потребительской активности - на 3,7% в год, реальных доходов населения - около 3% в год, заявил глава ведомства Максим Решетников, представляя на заседании правительства основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.

"В 2025-2027 годах ожидаем продолжение устойчивого роста экономики на уровне 2,3-2,4% в год. К 2027 году номинальный ВВП превысит 237 трлн рублей, - сказал министр. - Рост инвестиций прогнозируем в среднем на 3% в год. Рост потребительской активности - на 3,7% в год. Реальные доходы населения будут расти средним темпом около 3%".

"Сохраняются и риски. Со стороны внешних условий это, прежде всего, замедление мировой экономики в целом и экономик стран - основных торговых партнеров России, а также продолжение санкционного давления", - отметил Решетников.

Внутренние риски, по его словам, "связаны, прежде всего, с достаточностью внутреннего предложения в условиях ограничений рынка труда": "Реализация этих рисков учтена в консервативном сценарии".

Представленный базовый вариант прогноза министр назвал реалистичным: "он учитывает все реализуемые и планируемые правительством меры, в том числе в рамках новых национальных проектов, обозначенных президентом".

Максим Решетников Минэкономразвития правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

"Интер РАО" в течение полугода выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

Компании ЕС не смогут предоставлять профуслуги своим "дочкам" в России с июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });