Минэкономразвития ожидает роста инвестиций на 3% в год в 2025-2027 годах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в 2025-2027 годах на уровне 3% в год, потребительской активности - на 3,7% в год, реальных доходов населения - около 3% в год, заявил глава ведомства Максим Решетников, представляя на заседании правительства основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы.

"В 2025-2027 годах ожидаем продолжение устойчивого роста экономики на уровне 2,3-2,4% в год. К 2027 году номинальный ВВП превысит 237 трлн рублей, - сказал министр. - Рост инвестиций прогнозируем в среднем на 3% в год. Рост потребительской активности - на 3,7% в год. Реальные доходы населения будут расти средним темпом около 3%".

"Сохраняются и риски. Со стороны внешних условий это, прежде всего, замедление мировой экономики в целом и экономик стран - основных торговых партнеров России, а также продолжение санкционного давления", - отметил Решетников.

Внутренние риски, по его словам, "связаны, прежде всего, с достаточностью внутреннего предложения в условиях ограничений рынка труда": "Реализация этих рисков учтена в консервативном сценарии".

Представленный базовый вариант прогноза министр назвал реалистичным: "он учитывает все реализуемые и планируемые правительством меры, в том числе в рамках новых национальных проектов, обозначенных президентом".