Brent подорожала до $87,18 за баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к медленному росту вечером во вторник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

К 17:27 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,21%), до $87,18 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,31 (0,38%), до $82,21 за баррель.

Цены на нефть снизились с прошлой недели, "поскольку риски непосредственного конфликта Ирана с Израилем ослабли", отметил старший аналитик по сырьевому рынку в SEB AB Бьярн Скилдруп. "Главный вопрос для цен на нефть заключается в том, что решит делать ОПЕК+ в июне", - добавил он.

При этом некоторые аналитики ждут скорого роста цен по мере приближения летнего сезона, когда спрос на топливо достигает своих пиков. "Вероятность того, что цены на нефть превысят $100 за баррель, крайне высоки", - сказал Bloomberg Television глава отдела стратегии на энергетических рынках в Carlyle Group Джефф Карри.