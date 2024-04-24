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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

Правительственная комиссия одобрила сделку

Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО "Стокманн", сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, добавил он.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в стране будут открыты магазины ритейлера.

Hugo Boss приостановил онлайн-продажи и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.

Hugo Boss Виктор Евтухов Стокманн Минпромторг РФ
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