Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"

Правительственная комиссия одобрила сделку

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО "Стокманн", сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, добавил он.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в стране будут открыты магазины ритейлера.

Hugo Boss приостановил онлайн-продажи и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.