Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО "Стокманн"
Правительственная комиссия одобрила сделку
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss компании АО "Стокманн", сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, добавил он.
Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в стране будут открыты магазины ритейлера.
Hugo Boss приостановил онлайн-продажи и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.