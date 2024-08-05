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"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России

"Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер АО "Стокманн" закрыл сделку по приобретению бизнеса Hugo Boss в России.

По данным ЕГРЮЛ, смена собственника ООО "Хьюго Босс Рус" состоялась 2 августа.

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss приостановил онлайн-продажи и работу своих магазинов в России в марте 2022 года.

Весной текущего года на тот момент замглавы Минпромторга Виктор Евтухов (сейчас занимает пост начальника управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса - ИФ) говорил "Интерфаксу", что сделка по приобретению российского бизнеса Hugo Boss компанией АО "Стокманн" одобрена правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям.

Сообщалось, что после закрытия сделки в III квартале 2024 года в РФ будут открыты магазины ритейлера.

Hugo Boss РФ Стокманн
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