Чистая прибыль Tesla в I квартале упала в 2,2 раза, выручка снизилась на 9%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал 9%-е снижение выручки в первом квартале 2024 года, при этом его чистая прибыль упала в 2,2 раза.

Акции компании, однако, подорожали более чем на 13% в ходе дополнительных торгов после публикации отчетности, поскольку Tesla заявила о продвижении в разработке роботакси и новых моделей электромобилей, в том числе, более бюджетных.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в первом квартале составила $1,13 млрд по сравнению с $2,5 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,34 с $0,73.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,45 на акцию, что оказалось хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,49 на акцию.

Квартальная выручка Tesla уменьшилась до $21,3 млрд с $23,33 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков в $22,2 млрд.

Валовая рентабельность уменьшилась до 17,4% по сравнению с 19,3% годом ранее и 17,6% в четвертом квартале 2023 года.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил в обращении к акционерам, что компания обновила будущую линейку автомобилей, чтобы запустить новые модели раньше, чем планировалось. Ранее Tesla намеревалась начать производство новых моделей во втором полугодии 2025 года.

Новая линейка будет включать "более доступные модели", частично основанные на нынешней платформе компании.

Маск также отметил, что новые автомобили будут выпускаться на тех же производственных линиях, что и прежние модели.

Tesla также намекнула, что продвигается в разработке роботакси. Ранее Маск сообщал, что компания планирует представить роботакси 8 августа.

За несколько часов до публикации отчетности Tesla объявила, что сократит 2 688 сотрудников своей гигафабрики в Остине и более 3 тыс. рабочих мест в Калифорнии.

Акции Tesla подешевели почти на 42% с начала текущего года.